В оккупированному Крыму продали дачу Брежнева

В Нижней Ореанде на юге Крыма продана бывшая так называемая дача Брежнева, которая была "национализирована" оккупационными властями после аннексии полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что о планах продать бывшую госдачу было известно еще в марте.

"Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей (около 468,4 млн гривен, - ред). Объект приобретен российским юридическим лицом", - говорится в сообщении.

Госдача была построена в 1955 году, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В годы президентства Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной рады на баланс государственной налоговой администрации и стала называться пансионатом "Глициния".

Напомним, ранее сообщалось, что на территории аннексированного Крыма увеличилась площадь добычи токсичного песка. Предполагается, что оккупационная власть использует ядовитые отходы для строительства объектов инфраструктуры Крыма.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщали, что российская власть в Крыму с нарушениями проводит деятельность завода "Крымский титан", что представляет экологическую угрозу для Украины. В частности, существует большая опасность проникновения опасных веществ в подземные водные пласты, из которых питьевую воду берут населенные пункты Херсонской области.