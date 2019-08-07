В окупованому Криму "влада" продала дачу Брежнєва

У Нижній Ореанді на півдні Криму продана колишня так звана дача Брежнєва, яка була "націоналізована" окупаційною владою після анексії півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що про плани продати колишню держдачу відомо було ще у березні.

"Нерухомість продана за 1,2 млрд рублів (близько 468,4 млн гривень, - ред). Об'єкт придбаний російською юридичною особою", - йдеться у повідомленні.

Держдача була побудована у 1955 році, а потім стала одним з найулюбленіших місць відпочинку на півострові генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. У роки президентства в Україні Леоніда Кучми держдача була передана з відання Верховної ради на баланс державної податкової адміністрації країни і стала називатися пансіонатом "Гліцинія".

Нагадаємо, на території анексованого Криму збільшилася площа видобутку токсичного піску з залізорудного комбінату. За інформацією відомства, окупаційна влада використовує отруйні відходи для будівництва об'єктів інфраструктури тимчасово окупованого Криму.

Раніше у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомляли, що російська влада в окупованому Криму з порушеннями проводить діяльність заводу "Кримський титан", що являє екологічну загрозу для України. Зокрема, існує велика небезпека проникнення небезпечних речовин у підземні водні пласти, з яких питну воду споживають населені пункти Херсонської області.