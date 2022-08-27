"Власти" Крыма приказывают скрывать факты взрывов на военных базах, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, о время специального совещания заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.

Также оккупанты решили, что в случае новых взрывов обществу будут рассказывать о халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже "установлены" и которые будут привлечены к ответственности.

"Уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника у кафиров поднялась после серии взрывов на военных объектах", - отметили в ГУР.