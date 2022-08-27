"Влада" Криму наказує приховувати факти вибухів на військових базах, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними української розвідки, під час спеціальної наради заступник Міністра оборони Росії Дмитро Булгаков наказав будь-яким способом приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових об'єктах, які все частіше відбуваються на території тимчасово окупованого Криму.

Також окупанти вирішили, що в разі нових вибухів суспільству розповідатимуть про недбалість певних посадових осіб, прізвища яких вже "встановлені" і які будуть притягнуті до відповідальності.

"Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка у кафірів піднялася після серії вибухів на військових об'єктах", - зазначили в ГУР.