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"Влада" Криму оцінила ситуацію з водопостачанням півострова

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Севастополь, Понеділок 17 травня 2021 13:22
"Влада" Криму оцінила ситуацію з водопостачанням півострова Фото: ситуація з водою в Криму стабільна (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Окупаційна влада Криму оцінила ситуацію з водопостачанням півострова. Кажуть, що побоювання викликає тільки курортне місто Алушта.

Про це заявив "перший заступник міністра житлово-комунального господарства республіки" Максим Новик, повідомляє "РИА Новости".

За його словами, ситуація з водосховищами і водопостачанням залишається стабільною і керованою. Вода в Семферополі і Ялті подається з 6:00 до 24:00, заявила окупаційна влада.

"Невелике побоювання викликає місто Алушта. Там поки запаси у водосховищі недостатні, тому продовжує діяти більш жорсткий графік подачі води вранці і ввечері. У планах додатково подати воду в Алушту з Ялтинського напрямку", - повідомив Новик.

Раніше віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін заявив, що для постачання Криму водою в Азовському морі почнуть бурити свердловини.

Нагадаємо, в окупованій Алушті вирішили подавати воду тільки по 5 годин на добу.

Раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація в Криму має намір пред'явити позов трьом громадянам України через брак води.

Зазначимо, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, в якому випадку буде розглянуто питання постачання води до Криму.

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