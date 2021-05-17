"Влада" Криму оцінила ситуацію з водопостачанням півострова
Окупаційна влада Криму оцінила ситуацію з водопостачанням півострова. Кажуть, що побоювання викликає тільки курортне місто Алушта.
Про це заявив "перший заступник міністра житлово-комунального господарства республіки" Максим Новик, повідомляє "РИА Новости".
За його словами, ситуація з водосховищами і водопостачанням залишається стабільною і керованою. Вода в Семферополі і Ялті подається з 6:00 до 24:00, заявила окупаційна влада.
"Невелике побоювання викликає місто Алушта. Там поки запаси у водосховищі недостатні, тому продовжує діяти більш жорсткий графік подачі води вранці і ввечері. У планах додатково подати воду в Алушту з Ялтинського напрямку", - повідомив Новик.
Раніше віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін заявив, що для постачання Криму водою в Азовському морі почнуть бурити свердловини.
Нагадаємо, в окупованій Алушті вирішили подавати воду тільки по 5 годин на добу.
Раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація в Криму має намір пред'явити позов трьом громадянам України через брак води.
Зазначимо, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, в якому випадку буде розглянуто питання постачання води до Криму.