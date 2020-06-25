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В Украине отменяют обсервацию для жителей ОРДЛО и Крыма, но есть условие

Новости » Коронавирус     25.06.2020 - 14:32
В Украине отменяют обсервацию для жителей ОРДЛО и Крыма, но есть условие
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Пропуск без обсервации разрешен абитуриентам или при наличии отрицательного теста на коронавирус

Кабинет министров отменил обязательную обсервацию или самоизоляцию для жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Пропуск без обсервации разрешен абитуриентам и гражданам, при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Данный документ принят Кабмином с доработкой в однодневный срок.

"Предлагается исключить из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации для абитуриентов из Крыма и Донбасса. Также прекращение самоизоляции или обсервации для тех, кто пересекает государственную границу (иностранцы или лица без гражданства) и/или КПВВ с временно оккупированной территории при наличии негативного результата теста методом ПЦР", - сообщил Степанов.

Также было принято решение о самостоятельном определении времени начала работы Центрами оказания административных услуг.

Кроме этого сегодня Кабмин запретил работу кинотеатров в Украине до 1 июля, после разрешена работа при заполнении не более 50% от количества мест.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 994 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом.

При этом большинство регионов Украины не готовы к ослаблению карантина.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины карантинМаксим СтепановКоронавирус
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