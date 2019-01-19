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Власти Колумбии прекратили мирные переговоры с повстанцами из-за взрыва в Боготе

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 11:24
Власти Колумбии прекратили мирные переговоры с повстанцами из-за взрыва в Боготе
Фото: Иван Дуке (из открытых источников)

Правительство считает повстанцев ответственными за теракт

Президент Колумбии Иван Дуке объявил о прекращении мирных переговоров с группировкой "Армия национального освобождения" (ELN) из-за теракта в Боготе, который произошел в четверг, 17 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, вчера, 18 января, Дуке возобновил действие ордеров на арест десяти представителей повстанческой группировки ELN, которые принимают участие в переговорах на Кубе.

Отмечается, что власти Колумбии считают членов ELN ответственными за теракт в столице страны Боготе, в результате которого погиб 21 человек, еще 68 получили ранения.

"Мы не успокоимся, пока всех преступников и заказчиков не привлекут к ответственности", - заявил Дуке.

В правительстве заявили, что непосредственный исполнитель преступления, многолетний член ELN и эксперт по взрывчатым веществам, погиб во время теракта. Сразу после взрыва в Боготе задержали еще одного подозреваемого.

Напомним, что в четверг, 17 января, в столице Колумбии Боготе прогремел мощный взрыв у здания полицейской академии. Взрывчатка была заложена в автомобиль, который находился недалеко от академии.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции, в Лионе, 17 января, в университете в результате пожара произошло несколько мощных взрывов, пострадали три человека.

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