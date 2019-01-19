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Влада Колумбії припинила мирні переговори з повстанцями через вибух в Боготі

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 11:24
Влада Колумбії припинила мирні переговори з повстанцями через вибух в Боготі
Фото: Іван Дуке (з відкритих джерел)

Уряд вважає повстанців відповідальними за теракт

Президент Колумбії Іван Дуке оголосив про припинення мирних переговорів з угрупуванням "Армія національного визволення" (ELN) через теракт у Боготі, який стався у четвер, 17 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, вчора, 18 січня, Дуке поновив чинність ордерів на арешт десяти представників повстанського угрупування ELN, які беруть участь в переговорах на Кубі.

Зазначається, що влада Колумбії вважає членів ELN відповідальними за теракт у столиці країни Боготі, в результаті якого загинула 21 людина, ще 68 отримали поранення.

"Ми не заспокоїмося, доки всіх злочинців та замовників не притягнуть до відповідальності", - заявив Дуке.

В уряді заявили, що  безпосередній виконавець злочину, багаторічний член ELN і експерт з вибухових речовин, загинув під час теракту. Одразу після вибуху в Боготі затримали ще одного підозрюваного.

Нагадаємо, що у четвер, 17 січня, у столиці Колумбії Боготі прогримів потужний вибух біля будівлі поліцейської академії. Вибухівка була закладена в автомобіль, який знаходився недалеко від академії.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції, в Ліоні, 17 січня, в університеті в результаті пожежі сталися кілька потужних вибухів, постраждали три людини.

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