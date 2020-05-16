Власти Китая призвали США прекратить "необоснованное подавление" Huawei

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Ранее в США анонсировали новые санкции против китайской технологической компании

В субботу, 16 мая, Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенным Штатам необходимо прекратить "необоснованное подавление" компании Huawei. Китай собирается защищать права своих компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отметим, администрация президента США Дональда Трампа в пятницу предприняла попытку заблокировать глобальные поставки микросхем и оборудования от Huawei Technologies. Компанию занесли в черный список, что также подорвало акции американских производителей чип-оборудования.

"Китай будет твердо защищать законные права своих компаний", - говорится в заявлении МИД страны в ответ на запрос журналистов, будет ли Пекин принимать ответные меры против Соединенных Штатов.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Huawei подчиняется Коммунистической партии Китая.

"Huawei является ненадежным поставщиком и инструментом Коммунистической партии Китая, компания обязана выполнять ее приказы. Министерство юстиции обвиняет Huawei в воровстве американских технологий и помощи Ирану уклониться от санкций", - сказал Помпео.

Как сообщалось ранее, США отложили введение санкций против Huawei. До 1 апреля 2020 года власти продлили временную Генеральную лицензию компании Huawei.

Автор: Майксим Зайченко