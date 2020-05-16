Влада Китаю закликала США припинити "необґрунтоване придушення" Huawei

Раніше в США анонсували нові санкції проти китайської технологічної компанії
У суботу, 16 травня, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Сполученим Штатам необхідно припинити "необґрунтоване придушення" компанії Huawei. Китай збирається захищати права своїх компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Зазначимо, адміністрація президента США Дональда Трампа в п'ятницю зробила спробу заблокувати глобальні поставки мікросхем і обладнання від Huawei Technologies. Компанію занесли в чорний список, що також підірвало акції американських виробників чіп-обладнання.
"Китай буде твердо захищати законні права своїх компаній", - йдеться в заяві МЗС країни у відповідь на запит журналістів, чи буде Пекін приймати відповідні заходи проти Сполучених Штатів.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Huawei підпорядковується Комуністичній партії Китаю.
"Huawei є ненадійним постачальником і інструментом Комуністичної партії Китаю, компанія зобов'язана виконувати її накази. Міністерство юстиції звинувачує Huawei в крадіжці американських технологій і допомозі Ірану в ухиленні від санкцій", - сказав Помпео.
Як повідомлялося раніше, США відклали введення санкцій проти Huawei. До 1 квітня 2020 року влада продовжила тимчасову Генеральну ліцензію компанії Huawei.
Автор: Майксим Зайченко