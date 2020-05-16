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Влада Китаю закликала США припинити "необґрунтоване придушення" Huawei

Новини » Hi-tech     16.05.2020 - 15:33
Влада Китаю закликала США припинити "необґрунтоване придушення" Huawei
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Раніше в США анонсували нові санкції проти китайської технологічної компанії

У суботу, 16 травня, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Сполученим Штатам необхідно припинити "необґрунтоване придушення" компанії Huawei. Китай збирається захищати права своїх компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначимо, адміністрація президента США Дональда Трампа в п'ятницю зробила спробу заблокувати глобальні поставки мікросхем і обладнання від Huawei Technologies. Компанію занесли в чорний список, що також підірвало акції американських виробників чіп-обладнання.

"Китай буде твердо захищати законні права своїх компаній", - йдеться в заяві МЗС країни у відповідь на запит журналістів, чи буде Пекін приймати відповідні заходи проти Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Huawei підпорядковується Комуністичній партії Китаю.

"Huawei є ненадійним постачальником і інструментом Комуністичної партії Китаю, компанія зобов'язана виконувати її накази. Міністерство юстиції звинувачує Huawei в крадіжці американських технологій і допомозі Ірану в ухиленні від санкцій", - сказав Помпео.

Як повідомлялося раніше, США відклали введення санкцій проти Huawei. До 1 квітня 2020 року влада продовжила тимчасову Генеральну ліцензію компанії Huawei.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайHuawei
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