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Власти Италии рекомендовали бизнесу отказаться от беседы с Путиным, -  La Repubblica

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Рим, Среда 26 января 2022 10:46
Власти Италии рекомендовали бизнесу отказаться от беседы с Путиным, -  La Repubblica Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Италии попросило бизнес отказаться от беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую рекондацию власти сделали на фоне роста напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на La Repubblica.

Источник уточнил, что правительство премьера Марио Драги сделало соответствующий запрос из-за текущей международной обстановки.

"Правительство Италии попросило группу лидеров ведущих компаний не проводить встречу с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как растет напряженность в связи с подготовкой к возможному вторжению в Украину", - пишет издание.

В итоге, по данным газеты, руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в видеоконференции.

Что за встреча бизнеса с Путниным

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин 26 января в режиме видеоконференции проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний.

Участники беседы обсудят двустороннее сотрудничество, инвестиции и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.

Ранее сообщалось, что США предлагают ограничить сырьевой экспорт России в случае вторжения в Украину, экономический ущерб от таких действий оцениваются в 50 млрд долларов.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оснований считать, что вторжение России будет в ближайшее время, нет.

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