Власти Италии рекомендовали бизнесу отказаться от беседы с Путиным, -  La Repubblica

Правительство Италии попросило бизнес отказаться от беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую рекондацию власти сделали на фоне роста напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на La Repubblica .

Источник уточнил, что правительство премьера Марио Драги сделало соответствующий запрос из-за текущей международной обстановки.

"Правительство Италии попросило группу лидеров ведущих компаний не проводить встречу с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как растет напряженность в связи с подготовкой к возможному вторжению в Украину", - пишет издание.

В итоге, по данным газеты, руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в видеоконференции.

Что за встреча бизнеса с Путниным

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин 26 января в режиме видеоконференции проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний.

Участники беседы обсудят двустороннее сотрудничество, инвестиции и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.