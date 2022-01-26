Влада Італії рекомендувала бізнесу відмовитися від бесіди з Путіним, - La Repubblica

Уряд Італії попросив бізнес відмовитися від бесіди з президентом РФ Володимиром Путіним. Таку рекондацію влада зробила на тлі зростання напруженості навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на La Repubblica .

Джерело уточнило, що уряд прем'єра Маріо Драгі зробив відповідний запит через поточну міжнародну обстановку.

"Уряд Італії попросив групу лідерів провідних компаній не проводити зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, в той час як зростає напруженість у зв'язку з підготовкою до можливого вторгнення в Україну", - пише видання.

У підсумку, за даними газети, керівники компаній Eni і Snam відмовилися брати участь у відеоконференції.

Що за зустріч бізнесу з Путніним

У Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін 26 січня в режимі відеоконференції проведе зустріч з керівниками провідних італійських компаній.

Учасники бесіди обговорять двосторонню співпрацю, інвестиції та перспективи подальшого розширення ділових зв'язків між підприємцями двох країн.