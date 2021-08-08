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Лесные пожары могут охватить Италию: власти страны предупредили население

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Италия, Воскресенье 08 августа 2021 22:23
Лесные пожары могут охватить Италию: власти страны предупредили население Фото: Власти Италии предупредили о риске пожаров из-за жары (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Италии на следующей неделе температура воздуха может превысить отметку в +40 градусов. В связи с этим глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо предупредил о повышенном риске возникновения пожаров и призвал граждан к бдительности и осторожности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Температуры, которые будут наблюдаться в ближайшие дни, требуют самого пристального внимания. Необходимо избегать любого поведения, которое может спровоцировать пожары, и своевременно сообщать даже о небольших возгораниях", - заявил глава Департамента гражданской защиты.

Издание отмечает, что 10 и 11 августа в некоторых районах Сицилии и Сардинии воздух может прогреться до +45 градусов.

В воскресенье в Риме, в Бари, в Катании, в Палермо и в Риети действует "оранжевое" предупреждение из-за жары.

Напомним, 27 июля в Италии вспыхнули масштабные лесные пожары на островах Сардиния и Сицилия.

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