Лісові пожежі можуть охопити Італію: влада країни попередила населення

В Італії наступного тижня температура повітря може перевищити позначку в + 40 градусів. У зв'язку з цим глава Департаменту цивільного захисту Фабріціо Курчо попередив про підвищений ризик виникнення пожеж і закликав громадян до пильності та обережності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

"Температури, які будуть спостерігатися в найближчі дні, вимагають найпильнішої уваги. Необхідно уникати будь - якої поведінки, яка може спровокувати пожежі, і своєчасно повідомляти навіть про невеликі загоряння", - заявив глава Департаменту цивільного захисту.

Видання зазначає, що 10 і 11 серпня в деяких районах Сицилії і Сардинії повітря може прогрітися до +45 градусів.

У неділю в Римі, в Барі, в Катанії, в Палермо і в Рієті діє "помаранчеве" попередження через спеку.