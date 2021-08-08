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Лісові пожежі можуть охопити Італію: влада країни попередила населення

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Італія, Неділя 08 серпня 2021 22:23
Лісові пожежі можуть охопити Італію: влада країни попередила населення Фото: влада Італії попередила про ризик пожеж через спеку (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Італії наступного тижня температура повітря може перевищити позначку в + 40 градусів. У зв'язку з цим глава Департаменту цивільного захисту Фабріціо Курчо попередив про підвищений ризик виникнення пожеж і закликав громадян до пильності та обережності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Температури, які будуть спостерігатися в найближчі дні, вимагають найпильнішої уваги. Необхідно уникати будь - якої поведінки, яка може спровокувати пожежі, і своєчасно повідомляти навіть про невеликі загоряння", - заявив глава Департаменту цивільного захисту.

Видання зазначає, що 10 і 11 серпня в деяких районах Сицилії і Сардинії повітря може прогрітися до +45 градусів.

У неділю в Римі, в Барі, в Катанії, в Палермо і в Рієті діє "помаранчеве" попередження через спеку.

Нагадаємо, 27 липня в Італії спалахнули масштабні лісові пожежі на островах Сардинія і Сицилія.

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