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В Италии вспыхнули масштабные лесные пожары

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Сицилия, Вторник 27 июля 2021 09:22
В Италии вспыхнули масштабные лесные пожары Фото: в Италии горят леса (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Италии вспыхнули масштабные лесные пожары на островах Сардиния и Сицилия. Также образовался пожар на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ansa.

Пожар начался в зеленой зоне муниципалитета Ериче, на северо-западе острова, ущерб от него уже называют огромным. Помимо пожара на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани, продолжается пожар также в районе Агридженто.

Возобновился пожар также в Валь Пескара, пожарные пытаются укротить огонь с позднего вечера.

Фото: в Италии горят леса (twitter.com)

На Сардинии борьба с масштабными лесными пожарами продолжается третьи сутки, частично очаги удалось взять под контроль.

Напомним, лесные пожары в США охватили 12 штатов.

Кроме того, пожары в США добрались к жилым домам.

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