Власти Ирана запретили на 4 месяца майнинг криптовалюты из-за дефицита электроэнергии

Отмечается, что в стране за последнее время резко выросло потребление электроэнергии. Одной из причин этого стало увеличение числа тех, кто занимается майнингом криптовалют. По данным министерства энергетики Ирана, в стране за последний год было обнаружено 175 тысяч майнеров и более 2,6 тысячи незаконных криптовалютных центров.

"В сложившейся ситуации МВД, министерства энергетики, промышленности и информационно-коммуникационных технологий - все должны до конца месяца шахривар (до 22 сентября - ред.) прекратить деятельность, связанную с майнингом криптовалюты", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что с сегодняшнего дня эта деятельность запрещена для всех. "Даже те, кому было разрешено этим заниматься, больше не имеют право до конца шахривара", - заявил Роухани.

По его словам, запрет на майнинг криптовалюты будет сохраняться до тех пор, "пока не будет решена проблема по обеспечению населения электричеством".