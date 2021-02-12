ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Взламывали компьютеры граждан: СБУ разоблачила схему майнинга криптовалют

Новина українською → Львовская область, Пятница 12 февраля 2021 16:02
Взламывали компьютеры граждан: СБУ разоблачила схему майнинга криптовалют Фото: место обыска (facebook.com/SBULviv)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области разоблачили схему майнинга криптовалют из-за вмешательства в работу компьютерных систем граждан и коммунальных электросетей. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По предварительным данным досудебного расследования, незаконный бизнес организовали двое жителей области. Дельцы предлагали услуги по установке и обслуживанию майнингферм для клиентов, которых подыскивали через личные связи.

После монтажа оборудования, участники схемы присваивали сгенерированную криптовалюту, взламывая онлайн-кошельки пользователей. Дельцы также осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным.

Фото: место обыска (facebook.com/SBULviv)

Правоохранители провели обыски в местах проживания организаторов. Там они обнаружили 9 комплексов майнингферм и оборудования для незаконного подключения к электросетям.

Открыты уголовные производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области майнили криптовалюту за средства "Укрзализныци".

Также в Харькове разоблачили мужчину, который продавал хакерам базы данных таможни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия валюта
NEWS
Обострение на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца ВСУ
Обострение на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца ВСУ
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир