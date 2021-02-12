Взламывали компьютеры граждан: СБУ разоблачила схему майнинга криптовалют
Во Львовской области разоблачили схему майнинга криптовалют из-за вмешательства в работу компьютерных систем граждан и коммунальных электросетей. Правоохранители открыли уголовное производство.
По предварительным данным досудебного расследования, незаконный бизнес организовали двое жителей области. Дельцы предлагали услуги по установке и обслуживанию майнингферм для клиентов, которых подыскивали через личные связи.
После монтажа оборудования, участники схемы присваивали сгенерированную криптовалюту, взламывая онлайн-кошельки пользователей. Дельцы также осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным.
Правоохранители провели обыски в местах проживания организаторов. Там они обнаружили 9 комплексов майнингферм и оборудования для незаконного подключения к электросетям.
Открыты уголовные производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Тернопольской области майнили криптовалюту за средства "Укрзализныци".
Также в Харькове разоблачили мужчину, который продавал хакерам базы данных таможни.