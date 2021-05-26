Влада Ірану заборонила на 4 місяці майнінг криптовалюти через дефіцит електроенергії

Влада Ірану прийняла рішення заборонити на чотири місяці майнінг кріптовалюти з-за дефіциту електроенергії в літній період. Підкреслюється, що цей вид діяльності заборонений всім без винятку, включаючи тих, кому було дозволено створювати криптовалюта.

Відзначається, що в країні за останній час різко зросло споживання електроенергії. Однією з причин цього стало збільшення числа тих, хто займається Майнінг криптовалюта. За даними Міністерства енергетики Ірану, в країні за останній рік було виявлено 175 тисяч Майнер і більше 2,6 тисячі незаконних кріптовалютних центрів.

"У ситуації, що склалася МВС, Міністерства енергетики, промисловості та інформаційно-комунікаційних технологій - всі повинні до кінця місяця шахрівар (до 22 вересня - ред.) припинити діяльність, пов'язану з майнінгом криптовалюти", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що відсьогодні ця діяльність заборонена для всіх. "Навіть ті, кому було дозволено цим займатися, більше не мають право до кінця шахрівара", - заявив Роухані.

За його словами, заборона на Майнінг криптовалюта буде зберігатися доти, "поки не буде вирішена проблема щодо забезпечення населення електрикою".