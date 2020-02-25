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Влада Ірану підтвердила 16 смертей від коронавірусу

Новини » В світі     25.02.2020 - 16:50
Влада Ірану підтвердила 16 смертей від коронавірусу
Фото: коронавірус в Ірані (twitter.com/Tabeen6)

Офіційна кількість хворих коронавірусом в Ірані становить 95 осіб

Влада Ірану офіційно підтвердила 16 смертей в результаті спалаху коронавірусу в країні. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Ірану, повідомляє Reuters.

Як зазначили в місцевому МОЗ, в четвер зафіксували дві нові смерті від коронавірусу, а також 35 нових випадків захворювання. На даний момент по всій країні інфікування коронавірусом підтверджено у 95 осіб.

При цьому місцеві ЗМІ звинувачують місцеву владу у приховуванні реальної інформації про кількість жертв від коронавірусу. Раніше повідомлялося, що в Ірані 50 осіб померли від нового вірусу. Всі смертельні випадки нібито були зафіксовані у місті Кум. За офіційними даними іранської влади кількість жертв нового вірусу, станом на 24 лютого, становила 12 осіб.

При цьому президент Ірану Хасан Рухани закликав жителів країни не боятися коронавіруса і висловив надію на швидку перемогу над ним. Він назвав новий коронавірус не небезпечніше грипу.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Іран у зв'язку з поширенням коронавіруса.

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