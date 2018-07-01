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Интервью

Власти Ирана нашли способ обойти санкции США

НовостиПолитика    01.07.2018 - 17:02
Фото: флаг Ирана (flickr.com/moscow-live)
Фото: флаг Ирана (flickr.com/moscow-live)

В Иране планируют разрешить частным компаниям экспортировать нефть

Власти Ирана планируют разрешить частным компаниям экспортировать нефть. Таким образом в Тегеране рассчитывают обойти американские санкции, передает Reuters.

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что после введения американских санкций против его страны власти разрешают частным компаниям экспортировать добытую в стране сырую нефть. 

По его мнению, такие поставки не будут подпадать под ограничения США и их союзников.

Кроме того, Джахангири отметил, что часть нефти уже предлагается на открытых торговых площадках, в частности речь пока идет об объемах в районе 60 тыс. баррелей в день.

Напомним, США расширили санкции против Ирана. 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Иран, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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