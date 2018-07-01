Власти Ирана нашли способ обойти санкции США

В Иране планируют разрешить частным компаниям экспортировать нефть

Власти Ирана планируют разрешить частным компаниям экспортировать нефть. Таким образом в Тегеране рассчитывают обойти американские санкции, передает Reuters.

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что после введения американских санкций против его страны власти разрешают частным компаниям экспортировать добытую в стране сырую нефть.

По его мнению, такие поставки не будут подпадать под ограничения США и их союзников.

Кроме того, Джахангири отметил, что часть нефти уже предлагается на открытых торговых площадках, в частности речь пока идет об объемах в районе 60 тыс. баррелей в день.

Напомним, США расширили санкции против Ирана.