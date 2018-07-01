Влада Ірану знайшла спосіб обійти санкції США

В Ірані планують дозволити приватним компаніям експортувати нафту

Влада Ірану планує дозволити приватним компаніям експортувати нафту. Таким чином в Тегерані розраховують обійти американські санкції, передає Reuters.

Перший віце-президент Ірану Есхак Джахангирі заявив, що після введення американських санкцій проти його країни влада дозволяє приватним компаніям експортувати видобуту в країні сиру нафту.

На його думку, такі поставки не будуть підпадати під обмеження США і їх союзників.

Крім того, Джахангирі зазначив, що частина нафти вже пропонується на відкритих торгових майданчиках, зокрема мова поки йде про обсяги в районі 60 тис. барелів на день.

Нагадаємо, США розширили санкції проти Ірану.