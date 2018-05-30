США расширили санкции в отношении Ирана

В санкционные списки добавлены шесть иранцев и три иранские компании

США расширили санкции против Ирана. Об этом говорится в заявлении американского министерства финансов.

Сообщается, что в санкционные списки добавлены шесть иранцев и три иранские компании.

В число юридических лиц, на которые были наложены санкции, попали тюрьма "Эвин" в Тегеране, компания Hanista Programing Group и консервативная религиозная организация "Ансар-э Хезболлах".

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США угрожают ввести "самые жесткие санкции в истории" в отношении Ирана. Ранее Помпео призвал к заключению нового ядерного соглашения с Ираном после выхода США из ядерной сделки 2015 года. Он говорит, что администрация Трампа предпочитает, чтобы это был договор, который будет ратифицирован Конгрессом.





