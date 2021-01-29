Власти Ирана казнили второго борца за полгода

Фото: Выставка о казнях в Иране ( Getty Images)

В Иране был казнен борец Мехди Али Хоссейни после обвинений в убийстве. Ему было 30 лет.

Об этом сообщает портал Bloodyelbow.

Власти обвинили Хоссейни в убийстве человека во время массовой драки в 2015 году. Семья спортсмена отказалась просить о помиловании, и приговор был приведен в исполнение.

В сентябре 2020 года казнен был другой иранский боец, 27-летний Навид Афкари. Он принимал участие в протестах летом 2018 года.

Его арестовали по обвинению в убийстве человека, однако правозащитные организации утверждали, что его признание в преступлении стало результатом пыток, а казнили спортсмена по политическим мотивам.

Ранее РБК-Украина писало, что власти США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь привели в исполнение смертный приговор в отношении афроамериканца.

Также Александр Лукашенко сообщал, что в Беларуси смертную казнь могут отменить только через референдум.

В Казахстане начали процесс отмены смертной казни. Протокол об отмене смертных приговоров Казахстан подписал еще в конце сентября 2020 года.