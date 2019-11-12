В Беларуси смертную казнь могут отменить только через референдум, - Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко отметил, что со времен принятия решения о смертной казни, мнение общества в Беларуси не изменилось

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что смертная казнь в стране может быть отменена только через всенародный референдум. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

Как сообщил Лукашенко, решение о смертной казни было принято на референдуме и, согласно белорусской конституции, может быть отменено также лишь через референдум.

"Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни. Конечно, мы к этому безразлично относиться не можем. И мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит", - сообщил президент Беларуси.

Напомним, в конце октября в Беларуси в третий раз за год объявили смертный приговор. Суд приговорил к смертной казни обвиняемого по делу об убийстве восьмимесячной девочки в городе Лунинец. 48-летнему мужчине назначили высшую меру наказания - расстрел.

Позже в Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь. В ПАСЕ заявили, что данное решение является единственным путем улучшения отношений Беларуси с Советом Европы.