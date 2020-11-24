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В Казахстане начали процесс отмены смертной казни

Казахстан, Вторник 24 ноября 2020 09:10
В Казахстане начали процесс отмены смертной казни
Фото: парламент Казахстана (parlam.kz)
Автор: Игорь Литвиненко

Парламент Казахстана взял в работу законопроект об отмене смертной казни. Таким образом, в стране официально начался процесс отмены смертной казни.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских политических правах, который направлен на отмену смертной казни, был подписан 28 сентября 2020 года в Нью-Йорке.

"Протокол направлен на принятие нашей страной международных обязательств по отмене смертной казни. Комитет готов принять в работу этот законопроект и подготовить по нему заключение до 23 июня 2021 года", - сказал депутат парламента Мухтар Ерман.

Отметим, в Казахстане с 2003 года действует мораторий на исполнение смертной казни. При этом суды могут выносить такие приговоры. В качестве альтернативы используют пожизненное заключение.

Напомним, Казахстан подписал протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленный на отмену смертной казни 24 сентября.

На постсоветском пространстве смертная казнь остается в Беларуси. Президент Александр Лукашенко заявлял, что отменить ее могут только по решению референдума.

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