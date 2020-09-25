В США впервые после отмены моратория казнили афроамериканца

Фото: Кристофер Виалва (скриншот/NBC News)

Американские власти впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь привели в исполнение смертный приговор в отношении афроамериканца. Он был осужден на федеральном уровне.

Об этом сообщает USA Today.

Кристофер Виалва был приговорен к высшей мере наказания за убийство супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе.

В то время ему было 19 лет. Его казнили с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Адвокат Виалвы ранее заявила, что при вынесении приговора на решение судьи повлияла расовая принадлежность ее клиента.

Казнь Виалвы стала седьмым случаем приведения в действие смертного приговора на федеральном уровне в этом году.

Минюст США почти год пытался возобновить казни для федеральных преступников, которые были приостановлены в 2003 году из-за разногласий о процедуре применения смертельных инъекций. При этом власти штатов продолжали казнить преступников.

По данным НКО Death Penalty Information Center, в 2019 году были казнены 22 человека в штатах Алабама, Джорджия, Теннесси, Флорида, Миссури, Южная Дакота.

Напомним, в США восстановили проведение смертной казни на федеральном уровне в июле 2019 года.

При этом несколько раз Верховный суд США отказывался возвращать смертную казнь на федеральном уровне.