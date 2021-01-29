ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Влада Ірану стратила другого борця за півроку

Тегеран, П'ятниця 29 січня 2021 03:56
Влада Ірану стратила другого борця за півроку
Фото: Виставка про страти в Ірані ( Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Ірані було страчено борця Мехді Алі Хоссейні після звинувачень у вбивстві. Йому було 30 років.

Про це повідомляє портал Bloodyelbow.

Влада звинуватила Хоссейні у вбивстві людини під час масової бійки у 2015 році. Родина спортсмена відмовилася просити про помилування, і вирок був приведений у дію.

У вересні 2020 року страчений був інший іранський боєць, 27-річний Навід Афкарі. Він брав участь у протестах влітку 2018 року.

Його заарештували за звинуваченням у вбивстві людини, проте правозахисні організації стверджували, що його зізнання у злочині стало результатом тортур, а стратили спортсмена з політичних мотивів.

Раніше РБК-Україна писало, що влада США вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару привела у виконання смертний вирок стосовно афроамериканця.

Також Олександр Лукашенко повідомляв, що у Білорусі смертну кару можуть скасувати тільки через референдум.

Казахстані почали процес скасування смертної кари. Протокол про скасування смертних вироків Казахстан підписав ще в кінці вересня 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Ірансмертная казнь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся