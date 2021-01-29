Влада Ірану стратила другого борця за півроку

Фото: Виставка про страти в Ірані ( Getty Images)

В Ірані було страчено борця Мехді Алі Хоссейні після звинувачень у вбивстві. Йому було 30 років.

Про це повідомляє портал Bloodyelbow.

Влада звинуватила Хоссейні у вбивстві людини під час масової бійки у 2015 році. Родина спортсмена відмовилася просити про помилування, і вирок був приведений у дію.

У вересні 2020 року страчений був інший іранський боєць, 27-річний Навід Афкарі. Він брав участь у протестах влітку 2018 року.

Його заарештували за звинуваченням у вбивстві людини, проте правозахисні організації стверджували, що його зізнання у злочині стало результатом тортур, а стратили спортсмена з політичних мотивів.

Раніше РБК-Україна писало, що влада США вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару привела у виконання смертний вирок стосовно афроамериканця.

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