Власти Германии опасаются шпионажа во время ЧМ-2018 в России, - DW

Немецким болельщикам и чиновникам рекомендуют не брать на ЧМ-2018 личные смартфоны

Власти Германии опасаются возможности шпионажа во время ЧМ-2018 в России, поэтому болельщикам и чиновникам рекомендуют не брать в поездку личные смартфоны, передает DW.

Сообщается, что в земле Северный Рейн-Вестфалия чиновников предупреждают, что они могут стать объектом шпионажа во время ЧМ-2018 и советуют не брать в Россию свои смартфоны. Кроме того, во внутренних инструкциях по безопасности местного министерства внутренних дел также упоминается такое российское нововведение как паспорт болельщика (Fan ID), который необходимо оформить для посещения матчей.

В частности, в инструкции по технике безопасности МВД Северного Рейна-Вестфалии говорится, что при поездке в Россию личные смартфоны и другие электронные устройства могут стать объектом шпионажа. Поэтому вместо смартфона рекомендуют взять старый кнопочный мобильный телефон. Кроме того, в региональном МВД рассказали, что в прошлом в России были случаи, когда у путешественников забирали смартфоны и возвращали после считывания с них информации.

Второй причиной для опасения немецких властей стала процедура оформления Fan ID, так как при его заказе болельщик соглашается на передачу своих персональных данных. Речь идет о дате рождения, сведениях о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номере мобильного телефона, адресе электронной почты и почтовом адресе.

Напомним, ранее в Польше призвали лишить Россию права на проведение ЧМ-2018 по футболу.