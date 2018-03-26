Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Власти Германии опасаются шпионажа во время ЧМ-2018 в России, - DW

НовостиОбщество    26.03.2018 - 09:23
Фото: логотип ЧМ-2018 в России (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: логотип ЧМ-2018 в России (facebook.com/fifaworldcup)

Немецким болельщикам и чиновникам рекомендуют не брать на ЧМ-2018 личные смартфоны

Власти Германии опасаются возможности шпионажа во время ЧМ-2018 в России, поэтому болельщикам и чиновникам рекомендуют не брать в поездку личные смартфоны, передает DW.

Сообщается, что в земле Северный Рейн-Вестфалия чиновников предупреждают, что они могут стать объектом шпионажа во время ЧМ-2018 и советуют не брать в Россию свои смартфоны. Кроме того, во внутренних инструкциях по безопасности местного министерства внутренних дел также упоминается такое российское нововведение как паспорт болельщика (Fan ID), который необходимо оформить для посещения матчей.

В частности, в инструкции по технике безопасности МВД Северного Рейна-Вестфалии говорится, что при поездке в Россию личные смартфоны и другие электронные устройства могут стать объектом шпионажа. Поэтому вместо смартфона рекомендуют взять старый кнопочный мобильный телефон. Кроме того, в региональном МВД рассказали, что в прошлом в России были случаи, когда у путешественников забирали смартфоны и возвращали после считывания с них информации.

Второй причиной для опасения немецких властей стала процедура оформления Fan ID, так как при его заказе болельщик соглашается на передачу своих персональных данных. Речь идет о дате рождения, сведениях о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номере мобильного телефона, адресе электронной почты и почтовом адресе.

Напомним, ранее в Польше призвали лишить Россию права на проведение ЧМ-2018 по футболу.  

 

В Раде объяснили, почему Украина не высылает дипломатов РФ после отравления Скрипаля
Теги публикации: Российская Федерация, Германия, ЧМ-2018, шпионаж  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top