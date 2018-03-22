В Польше призвали лишить Россию права на проведение ЧМ-2018 по футболу

Дворчик призвал в знак солидарности с Великобританией отобрать у РФ право на проведение ЧМ-2018

Глава канцелярии правительства Польши и депутат партии "Право и справедливость" Михал Дворчик призвал в знак солидарности с Великобританией отобрать у России право на проведение Чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил, комментируя меры, которые союзники Великобритании примут в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, передает Radio Zet.

"Лишение права провести чемпионат россияне уже точно заметили, в отличие от очередных экономических санкций... Эта идея появилась в разговорах между дипломатами разных стран", - заявил Дворчик.

По его словам, международное сообщество "имеет дело с беспрецедентным событием, когда боевой газ был применен на территории одной из стран НАТО, и они ожидают солидарности по наказанию России".

Кроме того, Дворчик подчеркнул, что у Лондона нет сомнений в том, что к атаке на Скрипаля причастна Россия, добавив, что Польша разделяет эту точку зрения, поэтому сейчас она должна показать солидарность и в рамках ЕС, и в рамках НАТО.

"Продолжаются консультации, на этой неделе точно будет принято решение о том, какой будет реакция хотя бы части стран НАТО и ЕС в отношении России. А я считаю, что мы должны сосредоточиться главным образом на том, чтобы проявить солидарность, потому что Москва на протяжении долгих лет совершает действия, направленные на распад европейской солидарности стран НАТО", - убежден политик.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не примет участия в открытии Чемпионата мира по футболу в России.