Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Влада Німеччини побоюється шпигунства під час ЧС-2018 в Росії, - DW

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 09:23
Фото: логотип ЧС-2018 в Росії (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: логотип ЧС-2018 в Росії (facebook.com/fifaworldcup)

Німецьким уболівальникам і чиновникам рекомендують не брати на ЧС-2018 особисті смартфони

Влада Німеччини побоюється можливості шпигунства під час ЧС-2018 в Росії, тому вболівальникам і чиновникам рекомендують не брати в поїздку особисті смартфони, передає DW.

Повідомляється, що в землі Північний Рейн-Вестфалія чиновників попереджають, що вони можуть стати об'єктом шпигунства під час ЧС-2018 і радять не брати в Росію свої смартфони. Крім того, у внутрішніх інструкціях з безпеки місцевого міністерства внутрішніх справ також згадується таке російське нововведення як паспорт вболівальника (Fan ID), який необхідно оформити для відвідування матчів.

Зокрема, в інструкції по техніці безпеки МВС Північного Рейну-Вестфалії говориться, що при поїздці до Росії особисті смартфони та інші електронні пристрої можуть стати об'єктом шпигунства. Тому замість смартфона рекомендують взяти старий кнопковий мобільний телефон. Крім того, в регіональному МВС розповіли, що в минулому в Росії були випадки, коли у мандрівників забирали смартфони і повертали після зчитування з них інформації.

Другою причиною для побоювання німецької влади стала процедура оформлення Fan ID, так як при його замовленні вболівальник погоджується на передачу своїх персональних даних. Йдеться про дату народження, відомості про документ, що засвідчує особу, фотографії, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти та поштову адресу.

Нагадаємо, раніше в Польщі закликали позбавити Росію права на проведення ЧС-2018 з футболу.

 

У Раді пояснили, чому Україна не висилає дипломатів РФ після отруєння Скрипаля
Теги публікації: Російська Федерація, Германия, ЧМ-2018, шпионаж  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top