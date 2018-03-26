Влада Німеччини побоюється шпигунства під час ЧС-2018 в Росії, - DW

Німецьким уболівальникам і чиновникам рекомендують не брати на ЧС-2018 особисті смартфони

Влада Німеччини побоюється можливості шпигунства під час ЧС-2018 в Росії, тому вболівальникам і чиновникам рекомендують не брати в поїздку особисті смартфони, передає DW.

Повідомляється, що в землі Північний Рейн-Вестфалія чиновників попереджають, що вони можуть стати об'єктом шпигунства під час ЧС-2018 і радять не брати в Росію свої смартфони. Крім того, у внутрішніх інструкціях з безпеки місцевого міністерства внутрішніх справ також згадується таке російське нововведення як паспорт вболівальника (Fan ID), який необхідно оформити для відвідування матчів.

Зокрема, в інструкції по техніці безпеки МВС Північного Рейну-Вестфалії говориться, що при поїздці до Росії особисті смартфони та інші електронні пристрої можуть стати об'єктом шпигунства. Тому замість смартфона рекомендують взяти старий кнопковий мобільний телефон. Крім того, в регіональному МВС розповіли, що в минулому в Росії були випадки, коли у мандрівників забирали смартфони і повертали після зчитування з них інформації.

Другою причиною для побоювання німецької влади стала процедура оформлення Fan ID, так як при його замовленні вболівальник погоджується на передачу своїх персональних даних. Йдеться про дату народження, відомості про документ, що засвідчує особу, фотографії, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти та поштову адресу.

Нагадаємо, раніше в Польщі закликали позбавити Росію права на проведення ЧС-2018 з футболу.