ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Mitsubishi уволит главу концерна Карлоса Гона на следующей неделе

Новости » Общество    20.11.2018 - 11:42
Mitsubishi уволит главу концерна Карлоса Гона на следующей неделе
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Аналогичное заседание состоится в компании Nissan 22 ноября

Японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors проведет на следующей неделе заседание совета директоров. На заседании будет принято решение об увольнении Карлоса Гона с поста главы концерна, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Также отмечается, что аналогичное заседание состоится 22 ноябряв компании Nissan.

Кроме того, отмечается, что Карлосу Гону грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 10 млн иен (почти 89 тыс. долларов). Однако, по информации агентства, Гон уже заключил со следственными органами соглашение о признании вины. Он также дал гарантии полного сотрудничества с прокуратурой, что может смягчить участь арестованного.

Напомним, вчера в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.  Его подозревают в нарушении японского финансового законодательства. 

Отметим, что акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании. В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).

Главу Nissan и Renault Карлоса Гона арестовали в Японии
Новости Украины Япония
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь