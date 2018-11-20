Mitsubishi уволит главу концерна Карлоса Гона на следующей неделе

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Аналогичное заседание состоится в компании Nissan 22 ноября

Японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors проведет на следующей неделе заседание совета директоров. На заседании будет принято решение об увольнении Карлоса Гона с поста главы концерна, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Также отмечается, что аналогичное заседание состоится 22 ноябряв компании Nissan.

Кроме того, отмечается, что Карлосу Гону грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 10 млн иен (почти 89 тыс. долларов). Однако, по информации агентства, Гон уже заключил со следственными органами соглашение о признании вины. Он также дал гарантии полного сотрудничества с прокуратурой, что может смягчить участь арестованного.

Напомним, вчера в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона. Его подозревают в нарушении японского финансового законодательства.

Отметим, что акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании. В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).