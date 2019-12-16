Верховный комиссар по пенсиям во Франции подал в отставку

Верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Monde.

Власти Франции могут отменить пенсионную реформу, из-за которой в стране начались массовые забастовки.

Напомним, последний раз во Франции масштабные протесты проходили в середине ноября. Тогда в результате беспорядков были задержаны более 100 человек в Париже.

Всего в ноябре в акциях протеста движения "желтых жилетов" во Франции взяли участие более 28 тысяч человек, среди которых 147 человек были задержаны.

Кроме того, в сентября во время акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже задержали более сотни демонстрантов. Тогда правоохранители оштрафовали минимум 104 участников протеста и осмотрели почти 1250 демонстрантов. Также полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля.

Также РБК-Украина писало, что в Париже работники общественного транспорта устроили акции протеста из-за недовольства пенсионной реформой. В связи с забастовкой были перекрыты 16 линий парижского метро, нарушено движение автобусов и трамваев, а также двух из трех пригородных железнодорожных линий.