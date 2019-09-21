Во Франции на акции "желтых жилетов" задержали более сотни человек

Полиция задержала 106 человек, еще 104 были оштрафованы
В Париже (Франция) правоохранители задержали более 100 демонстрантов, которые в субботу, 21 сентября, вышли на антиправительственную акцию протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французской полиции в Twitter.
Как сообщается, на данный момент полиция задержала 106 протестующих, а также оштрафовала по меньшей мере 104 человека. Правоохранители осмотрели уже 1249 демонстрантов, которые вышли сегодня на улицы Парижа.
Premiers heurts sur les #ChampsElysees. Les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. #Acte45 #ChampsElysees #GILETS_JAUNES #manifestations #Paris pic.twitter.com/hVoD7sQXhA— Charlotte Urien-Tomaka (@CharlotteTomaka) September 21, 2019
Кроме того, по данным телеканала BFM, полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля. Несколько человек приблизились к границе полиции и выкрикивали непонятные лозунги, в ответ правоохранители применили силу.
Напомним, ранее сообщалось, что во время акции протеста "желтых жилетов" во французском Нанте на прошлой неделе задержали 35 демонстрантов. У задержанных были изъяты около 100 зонтиков и огнетушитель. Тогда на антиправительственную демонстрацию в Нанте вышли почти 1800 человек.
Также РБК-Украина писало, что в Париже работники общественного транспорта устроили акцию протеста из-за пенсионной реформы. В связи с забастовкой были перекрыты 16 линий метрополитена, нарушено движение автобусов и трамваев, а также двух из трех пригородных железнодорожных линий.