Во Франции на акции протеста "желтых жилетов" вышли 28 тыс. человек

Фото: протесты во Франци (twitter.com)

Полиция задержала 147 человек

Во Франции по меньшей мере 28 тыс. человек приняли в субботу участие в акциях протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД страны.

По данным министерства, манифестации в Париже собрали 4,7 тыс. участников. Как сообщили в парижской префектуре, к 20:00 по местному полиция задержала 147 человек. Ранее сообщалось о 105 задержанных.

Напомним, во Франции полицейские применили слезоточивый газ для разгона участников манифестации "желтых жилетов" на площади Италии и в районе метро Порт-де-Шанперре в Париже, в районе площади Италии применили водометы.

В этих двух районах на манифестацию вышли несколько сотен человек. Сейчас возле площади сохраняется довольно напряженная ситуация. Манифестанты подожгли несколько собранных из строительного мусора баррикад, разбили витрину банка HSBC, сожгли автомобиль, принадлежащий мэрии, и перевернули еще один.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции произошли столкновения во время акции протеста по случаю годовщины создания движения "желтых жилетов", правоохранители задержали более 40 участников демонстрации.