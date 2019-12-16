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Влада Франція скасувала пенсійну реформу

Новини » Політика     16.12.2019 - 14:08
Влада Франція скасувала пенсійну реформу
Фото: акція протесту у Франції (twitter.com / ajplus)

Через пенсійну реформу проходили масові протести у Франції

Влада Франції скасувала пенсійну реформу, через яку в країні почалися масові страйки. Про це повідомляє Le Monde.

Як зазначається, Верховний комісар по пенсіях Жан-Поль Делева подав у відставку.

Нагадаємо, останній раз у Франції масштабні протести відбувалися в середині листопада. Тоді в результаті заворушень було затримано більше 100 осіб в Парижі.

Всього в листопаді в акціях протесту руху "жовтих жилетах" у Франції взяли участь понад 28 тисяч осіб, серед яких 147 осіб були затримані.

Крім того, у вересня під час акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі затримали понад сотню демонстрантів. Тоді правоохоронці оштрафували щонайменше 104 учасників протесту та оглянули майже 1250 демонстрантів. Також поліція застосувала сльозоточивий газ проти групи демонстрантів, які рухалися на акцію протесту на Єлисейські поля.

Також у Парижі працівники громадського транспорту влаштували акцію протесту через невдоволення пенсійною реформою. У зв'язку зі страйком було перекрито 16 ліній паризького метро, порушено рух автобусів і трамваїв, а також двох з трьох приміських залізничних ліній.

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