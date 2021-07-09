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Власти Фиджи пригрозили невакцинированным работникам увольнением

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Сува, Пятница 09 июля 2021 15:29
Власти Фиджи пригрозили невакцинированным работникам увольнением Фото: на Фиджи будут увольнять непривитых сотрудников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Фиджи объявило о планах сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для государственных служащих и работников частного сектора. При этом власти пригрозили увольнением тем, кто не сделает прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Неважно, являетесь ли вы генеральным директором компании, индивидуальным предпринимателем или наемным работником, вы должны быть вакцинированы, чтобы продолжить работу", . - цитирует издание заявление премьер-министра страны Франка Байнимарама.

По его словам, работодатели и их сотрудники должны получить хотя бы одну дозу вакцины до 1 августа. Если этого не будет сделано, то бизнес могут закрыть.

"Никаких уколов, никакой работы - это говорит нам наука, как самом безопасном (способе остановить инфекцию - ред.), и теперь это политика правительства, которая будет проводиться в соответствии с законом", - добавил глава правительства.

По данным издания, госслужащим предложат взять отпуск, если они не сделают первый укол до 15 августа. В случае, если они не будут полностью вакцинированы до 1 ноября - им грозит увольнение.

Для активизации прививочной кампании власти Фиджи также вводят штрафы в размере от 20 до 4 тысяч долларов.

Отметим, некоторые страны рассматривают возможность обязательной вакцинации против коронавируса. Так, в Латвии планируют увольнять невакцинированынх сотрудников медицинских, социальных и образовательных учреждений.

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Фиджи Коронавирус Вакцинация
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