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Влада Фіджі пригрозила невакцинованим працівникам звільненням

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Сува, П'ятниця 09 липня 2021 15:29
Влада Фіджі пригрозила невакцинованим працівникам звільненням Фото: на Фіджі звільнятимуть нещеплених співробітників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Фіджі оголосив про плани зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для державних службовців та працівників приватного сектору. При цьому влада пригрозила звільненням тим, хто не зробить щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Неважливо, чи є ви генеральним директором компанії, індивідуальним підприємцем або найманим працівником, ви повинні бути вакциновані, щоб продовжити роботу",. - цитує видання заяву прем'єр-міністра країни Франка Байнімарама.

За його словами, роботодавці та їх співробітники повинні отримати хоча б одну дозу вакцини до 1 серпня. Якщо цього не буде зроблено, то бізнес можуть закрити.

"Ніяких уколів, ніякої роботи - це говорить нам наука, як найбезпечніший (спосіб зупинити інфекцію - ред.), І тепер це політика уряду, яка буде проводитися відповідно до закону", - додав глава уряду.

За даними видання, держслужбовцям запропонують взяти відпустку, якщо вони не зроблять перший укол до 15 серпня. У разі, якщо вони не будуть повністю вакциновані до 1 листопада - їм загрожує звільнення.

Для активізації прищепної кампанії влада Фіджі також вводить штрафи в розмірі від 20 до 4 тисяч доларів.

Відзначимо, деякі країни розглядають можливість обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Так, в Латвії планують звільняти невакцинованих співробітників медичних, соціальних та освітніх установ.

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