UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Власти Чехии назвали условие для остановки дела о взрывах на складах

Автор: Артур Родивилов

Производство по уголовному делу о взрывах в Врбетице в 2014 году может быть приостановлено, если Чехии не удастся допросить подозреваемых. Прага обвиняет в диверсии российские спецслужбы.

Об этом заявил генпрокурор Павел Земан, передает Ceske noviny.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами в Врбетице.

"С самого начала я утверждал, что есть только одна следственная версия о причинах взрывов. Нельзя исключать, что уголовное производство закончится откладыванием дела, если мы не заслушаем обоих подозреваемых или не обеспечим их явку", - пояснил он.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЧехияВзрыв