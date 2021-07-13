Власти Британии потребуют передать данные людей, оскорблявших футболистов сборной Англии

Правительство Великобритании потребует от крупных технологических компаний передать данные пользователей, которые отпускали оскорбления. В адрес футболистов сборной Англии после финального матча чемпионата Европы посыпались оскорбления расистского характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

По сообщению источника газеты, британские министры намерены добиться последствий в реальной жизни для тех, кто твитил оскорбления. Правительство намерено сделать пример из их случаев, и передача данных не лежит за пределами возможностей социальных сетей.

После финала Евро-2020, в ходе которого Англия уступила Италии по серии послематчевых пенальти, расистским оскорблениям подверглись три темнокожих пенальтиста - Маркус Рашфорд, Букайо Саке и Джейдон Санчо.

Оскорбления в их адрес осудили Ассоциация футбола Англии (FA) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. О расследовании случаев проявления расизма также сообщила полиция Лондона.