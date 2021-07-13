Влада Британії вимагатиме передати дані людей, які ображали футболістів збірної Англії

Уряд Великобританії вимагатиме від великих технологічних компаній передати дані користувачів, які відпускали образи. На адресу футболістів збірної Англії після фінального матчу чемпіонату Європи посипалися образи расистського характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За повідомленням джерела газети, британські міністри мають намір домогтися наслідків у реальному житті для тих, хто твітив образи. Уряд має намір зробити приклад з їхніх випадків, і передача даних не лежить за межами можливостей соціальних мереж.

Після фіналу Євро-2020, в ході якого Англія поступилася Італії по серії післяматчевих пенальті, расистським образам піддалися три темношкірих пенальтисти - Маркус Рашфорд, Букайо Саке і Джейдон Санчо.

Образи на їхню адресу засудили Асоціація футболу Англії (FA) і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Про розслідування випадків прояву расизму також повідомила поліція Лондона.