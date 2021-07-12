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В ходе празднования победы Италии на Евро пострадали 15 человек

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Милан, Понедельник 12 июля 2021 14:31
В ходе празднования победы Италии на Евро пострадали 15 человек Фото: во время празднования победы Италии на Евро-2020 пострадали фанаты (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Италия стала чемпионом Европы по футболу. В ходе празднования победы итальянцев пострадали 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету Corriere della Sera.

В районе центральной площади Дуомо и окрестных кварталов были празднования. Там собралась многотысячная толпа.

Один из пострадавших был госпитализирован с проникающим ранением в области живота после взрыва петарды. Как отмечает milanotoday.it, 21-летний фанат пережил ампутацию трех пальцев также после взрыва петарды. Третий получил проникающее ранение грудной клетки из-за решетки уличного ограждения.

Напомним, сборная Италии в финальном матче обыграла команду Англии в серии пенальти со счетом 3:2.

Всего во время празднования пострадали 15 человек

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, Италия стала новым чемпионом Европы по футболу.

Впервые триумф итальянцы праздновали в далеком 1968-м году. Подробнее о финале - в материале РБК-Украина.

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