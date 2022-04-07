Зеленский об обвинениях в обстреле Белгорода: мы никогда не использовали оружие, чтобы атаковать РФ
Президент Владимир Зеленский ответил на обвинения в обстреле Белгорода. Он отметил, что Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в интервью индийскому СМИ Republic Media Network.
По его словам, оружие Украина использует только для защиты.
Также Зеленский добавил, что Россия напала на Украину и страна-агрессор должна прекратить делать фейковые новости и жаловаться.
"Мы никогда не использовали оружие, чтобы атаковать РФ или кого-либо другого. Мы используем оружие, чтобы защищаться от того, кто на нас нападает... Они забывают, что есть спутники и можно все увидеть", - сказал президент.
Также мы писали, что Зеленский назвал страны, которые уже готовы обсуждать содержание международного соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 43-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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