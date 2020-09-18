Власти Беларуси умышленно способствовали транзиту хасидов к границе с Украиной, - МИД

Фото: хасиды на границе (dpsu.gov.ua)

Власти Беларуси во главе с президентом страны Александром Лукашенко умышленно создали условия, при которых паломники-хасиды, рискуя здоровьем, оказались возле украинской границы. В Минске знали о запрете на въезд иностранцев в Украину.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Радио Свобода".

Власти Беларуси специально оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам.

"Режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзиту до границы с Украиной. Этим режим намеренно подвергал указанных людей опасности", - сказал Енин.

Замминистра отметил, что в соответствии с белорусским законодательством, даже транзитный въезд жителей стран, входящих в "красную" зону по распространению COVID-19, запрещен. Власти Беларуси включили Израиль в эту зону еще 10 сентября.

"Нам трудно все это объяснить. Я слышал разные трактовки такого подхода. Получается так, что ты хотел кому-то насолить, сел в лужу сам, а страдают совершенно посторонние люди. Чем хасиды насолили Лукашенко, мне трудно сказать, и точно не мне оценивать", - добавил Енин.

Отметим, паломники пытались попасть в Украину, чтобы посетить могилу цадика Нахмана в Умани во время празднования Рош ха-Шана. Иудейский новый год в 2020 начнут отмечать с вечера 18 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что группу хасидов задержали в Закарпатской области при попытке прорваться в Украину.

РБК-Украина писало, как в этом году проходит празднование Рош ха-Шана в Умани. В частности, в районе паломничества запрещена работа заведений общепита с организацией досуга, дискотек и ночных клубов, точек стихийной торговли.