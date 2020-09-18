Влада Білорусі навмисне сприяла транзиту хасидів до кордону з Україною, - МЗС

Фото: хасиди на кордоні (dpsu.gov.ua)

Влада Білорусі на чолі з президентом країни Олександром Лукашенком навмисне створила умови, при яких паломники-хасиди, ризикуючи здоров'ям, опинилися біля українського кордону. У Мінську знали про заборону на в'їзд іноземців в Україну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає "Радіо Свобода".

Влада Білорусі спеціально оформляла зазначених громадян на в'їзд в аеропорту Мінська, всупереч своїм же нормативним правилам.

"Режим Лукашенка навмисне своїми діями сприяв в'їзду на територію Білорусі великої кількості паломників і їхньому транзиту до кордону з Україною. Цим режим навмисно піддавав зазначених людей на небезпеку", - сказав Єнін.

Заступник міністра зазначив, що згідно з білоруським законодавством, навіть транзитний в'їзд жителів країн, що входять в "червону" зону поширення COVID-19, заборонений. Влада Білорусі включила Ізраїль в цю зону ще 10 вересня.

"Нам важко все це пояснити. Я чув різні трактування такого підходу. Виходить так, що ти хотів комусь насолити, сів у калюжу сам, а страждають зовсім сторонні люди. Чим хасиди насолили Лукашенко, мені важко сказати, і точно не мені оцінювати", - додав Єнін.

Зазначимо, паломники намагалися потрапити в Україну, щоб відвідати могилу цадика Нахмана в Умані під час святкування Рош ха-Шана. Юдейський новий рік у 2020 почнуть відзначати з вечора 18 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що групиу хасидів затримали в Закарпатській області при спробі прорватися в Україну.

РБК-Україна писало, як в цьому році проходить святкування Рош ха-Шана в Умані. Зокрема, в районі паломництва заборонена робота закладів громадського харчування з організацією дозвілля, дискотек і нічних клубів, точок стихійної торгівлі.