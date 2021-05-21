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Власти Беларуси намерены отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике

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Минск, Пятница 21 мая 2021 12:09
Власти Беларуси намерены отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике Фото: бело-красно-белый флаг Беларуси хотят отнести к нацистской символике (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси считает необходимым отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике. Его можно будет использовать только в фильмах, театральных постановках, в архивной и музейной работе.

Об этом заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич заявил в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться.

"В ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бчб-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации", - заявил представитель МВД.

Отметим, бело-красно-белый флаг Беларуси являлся символом масштабных протестов в стране. Несколько месяцев белорусы требовали отставки Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что белорусов с марта начали штрафовать за использование бело-красно-белого флага. За использование такого флага гражданам придется уплатить 580 белорусских рублей.

В конце декабря Лукашенко назвал протесты в Беларуси "попыткой возродить нацизм". Тогда же Лукашенко сравнил бело-красно-белый флаг с нацистской символикой.

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