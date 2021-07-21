Власти Беларуси хотят ликвидировать ассоциацию журналистов страны: Минюст подал иск в суд

"В Верховный Суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что решение о ликвидации БАЖ принято после "неприятия мер по устранению нарушений законодательства" со стороны объединения после вынесенного письменного предупреждения.

"Данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо", - уточнили в Минюсте.

Глава БАЖ Андрей Бастунец назвал действия властей "зачисткой" и пообещал правовыми методами защищать объединение.

"Все очевидно. Минюст даже не пытается хотя бы соблюсти приличия. Зачистка, да. Но я все время говорю: сегодня право нас не защищает, сегодня мы защищаем право. Поэтому, несмотря на очевидность ситуации и, казалось бы, ее безнадежность, мы будем правовыми методами защищать БАЖ и право. В том числе в суде", - написал он в Telegram-канале организации.