Власть усилила давление на крупный, средний и малый бизнес в Украине, - эксперт

Власть усилила давление на крупный, средний и малый бизнес в Украине. Однако это давление не распространяется на предприятия, контролируемые бизнесменом Игорем Коломойским, что свидетельствует об избирательности действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-нардепа Геннадия Москаля.
"Посмотрите, какие наезды на бизнес - на "Сильпо", на "Новую почту", на "Криворожсталь", где инвестор известен во всем мире, который занимается металлургией, на ГОК, входящий в "Метинвест". В 2023-м - парламентские выборы, в 2024 - выборы президента в Украине. Так вот они сегодня готовят "черную кассу" на избирательную кампанию. И всех кошмарят. Потому что все должны платить "слугам", - заявил Москаль в эфире телеканала Украина 24".
К тому же, по его словам, власти действуют избирательно: давление испытывают не все украинские предприятия. Так, к примеру, налоговая, начислив дополнительные сборы с ГОКов, добывающих железную руду, обошла вниманием марганцевые ГОКи Коломойского.
Он также напомнил, что в Украине зафиксирован отток инвестиций, ведь никто из инвесторов не хочет делать бизнес в стране, где силовики решают хозяйственные вопросы, а налоговая служба - давит вместо того, чтобы помогать бизнесу в работе.
"Инвесторы бегут из Украины, капитал выводят. Потому что люди берегов не видят, самоконтроль потеряли. Зачем приходить "Альфе" (спецподразделение было привлечено к обыскам на ГОКах компании "Метинвест", - ред.)? Что, вооруженные выступления будут от тех, кто добывает руду?Налоговая должна быть партнером тех, кто платит налоги и удерживает целое государство - и президента, и налоговую, и СБУ, и генеральную прокуратуру. А у нас все наоборот", - резюмировал Москаль.
Напомним, в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).
В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.
Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.