Влада посилила тиск на великий, середній та малий бізнес в Україні, - експерт

"Подивіться, які наїзди на бізнес - на "Сільпо", на "Нову пошту", на "Криворіжсталь", де інвестор відомий в усьому світі, який займається металургією, на ГОК, який входить до "Метінвесту". В 2023-му - парламентські вибори, в 2024 - вибори президента в Україні. Так от вони сьогодні готують "чорну касу" на виборчу кампанію. І всіх кошмарять. Бо всі мають платити "слугам", - заявив Москаль у ефірі телеканалу "Україна 24".

До того ж, за його словами, влада діє вибірково: тиску зазнають не всі українські підприємства. Так, до прикладу, податкова, нарахувавши додаткові збори з ГОКів, які добувають залізну руду, обійшла увагою марганцеві ГОКи Коломойського.

Він також нагадав, що в Україні зафісовано відтік інвестицій, адже ніхто із інвесторів не хоче робити бізнес у країні, де силовики вирішують господарські питання, а податкова служба - тисне замість того, аби допомагати бізнесу в роботі.

"Інвестори тікають з України, капітал виводять. Тому що люди берегів не бачать, самоконтроль втратили. Навіщо приходити "Альфі" (спецпідрозділ був залучений до обшуків на ГОКах компанії "Метінвест", - ред.)? Що, збройні виступи будуть від тих, хто добуває руду? Податкова має бути партнером тих, хто платить податки і утримує цілу державу - і президента, і податкову, і СБУ, і генеральну прокуратуру. А у нас все навпаки", - резюмував Москаль.