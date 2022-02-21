Власть в Украине не занимается долгосрочным планированием, - бизнес-омбудсмен

Налоги в Украине не самые высокие в Европе, но они имеют одну главную проблему - их собирают очень непредсказуемым способом, потому что власти нужно скачать как можно больше денег в бюджет здесь и сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бизнес-омбудсмена Романа Ващука.
"В Украине налоги не чрезвычайно высоки по сравнению с другими странами будь то Европы, или Северной Америки. Но они собираются очень непредсказуемым способом", - отметил Ващук в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, основная проблема украинской системы - то, что налоговая, вместо того, чтобы работать с бизнесом и совместно обеспечивать экономический рост Украины, занимается исключительно перевыполнением месячных планов, и ради этого выполнения кое-где прибегает к откровенному давлению на бизнес.
"Взрывы непредсказуемости в штрафах, во всяких других процессах - это основной источник беспокойства бизнеса как украинского, так и иностранного. Мне кажется, государство, налоговая и таможенная служба должны быть нацелены на то, чтобы способствовать кровообращению денег в экономике, а не просто выполнять мгновенные месячные нормы. Это обеспечит уверенность бизнеса в климате, в котором он работает", - подчеркнул Ващук.
Он выразил убеждение, что государство должно планировать экономический рост в долгосрочной перспективе и отказаться от желания наполнить бюджет "здесь и сейчас".
"Когда нет долгосрочного планирования, государство перебивается от месяца к месяцу, чтобы как-то выплачивать жалованье государственным служащим и пенсии гражданам. А люди, работающие в налоговых структурах, понимают, что они должны выжать деньги из бизнеса", - резюмировал бизнес-омбудсмен.
Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.
Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).
В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.
Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.