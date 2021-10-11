Власть системно преследует Порошенко, - генерал СБУ

"Мы давно аккумулируем информацию о намерениях власти использовать правоохранительный блок для уголовного преследования пятого президента Украины как лидера крупнейшего оппозиционного объединения государства", - говорит Кононенко.

Он сообщил, что сейчас по меньшей мере в двух уголовных производствах происходит фальсификация материалов с целью объявления Петру Порошенко подозрения в совершении преступления.

"В Украине происходит противоправное преследование оппозиции с целью ее уничтожения и узурпации власти. При этом, по нашей информации, власть сама не верит в реализацию собственных замыслов в контексте уголовных преследований, и ее основной целью является дискредитация лидеров оппозиции и оправдания собственных действий. Этим брифингом мы нивелируем ей такую ​​возможность, - констатирует генерал СБУ. - Я советовал бы тем руководителям, которые предоставляют своим подчиненным незаконные указания, хорошо подумать перед тем, как толкать их на преступление, потому что потом эти же подчиненные не будут вас покрывать, а дадут откровенные показания по организации фальсификаций".

По его словам, ответом на внезаконные действия власти будет документирования ее противоправных действий, инициирование их расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.