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Власть системно преследует Порошенко, - генерал СБУ

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 18:28
Власть системно преследует Порошенко, - генерал СБУ Фото: генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Преследование лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и активистов партии носят системный характер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерала СБУ, депутата Киевсовета Виктора Кононенко.

"Мы давно аккумулируем информацию о намерениях власти использовать правоохранительный блок для уголовного преследования пятого президента Украины как лидера крупнейшего оппозиционного объединения государства", - говорит Кононенко.

Он сообщил, что сейчас по меньшей мере в двух уголовных производствах происходит фальсификация материалов с целью объявления Петру Порошенко подозрения в совершении преступления.

"В Украине происходит противоправное преследование оппозиции с целью ее уничтожения и узурпации власти. При этом, по нашей информации, власть сама не верит в реализацию собственных замыслов в контексте уголовных преследований, и ее основной целью является дискредитация лидеров оппозиции и оправдания собственных действий. Этим брифингом мы нивелируем ей такую ​​возможность, - констатирует генерал СБУ. - Я советовал бы тем руководителям, которые предоставляют своим подчиненным незаконные указания, хорошо подумать перед тем, как толкать их на преступление, потому что потом эти же подчиненные не будут вас покрывать, а дадут откровенные показания по организации фальсификаций".

По его словам, ответом на внезаконные действия власти будет документирования ее противоправных действий, инициирование их расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Как сообщалось, ранее пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявлял, что власть "встала на рельсы Антимайдана".

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